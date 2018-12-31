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Акимат Алматы расторг договор с Green Bus

Вчера, 07:37
Акимат Алматы расторг договор с Green Bus


Акимат Алматы досрочно расторгнул договор доверительного управления с алматинским перевозчиком Green Bus, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.


Акимат Алматы расторг договор с Green Bus

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"Сейчас в рамках транспортной реформы перевозчики должны быть нацелены на повышение качества услуг пассажирских перевозок. У компании Green Вus уровень регулярности самый низкий среди алматинских перевозчиков, при этом его доля в общем количестве городских маршрутов велика, потому мы вынуждены были принять решение о расторжении договора", - прокомментировали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В ведомстве сообщили, что по итогам аудита будет определено, какое количество автобусов будет отремонтировано компанией. Процесс передачи автопарков уже завершается, при этом водители компании Green Bus не останутся без работы и продолжат работать на маршрутах перевозчика, преданных компании "Алматыэлектротранс".

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