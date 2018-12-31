Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны

Вчера, 07:50

Аким Астаны Бахыт Султанов встретился с депутатами маслихата, передает официальный

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В государственный бюджет собрано налоговых поступлений в объеме 981,9 млрд тенге, что на 13,9% выше показателя 2017 года. Эти показатели, по оценке Бахыта Султанова, формируются за счет малого и среднего бизнеса, доля которого в структуре валового регионального продукта составила 55%.

«Впереди много работы. За эти три месяца пообщался и с горожанами, и с сектором НПО. Стараюсь посещать социальные объекты. Вчера посетили детские дома, дом престарелых. Я себя считал астанчанином до корней волос, думал, знаю город. Но, поработав, я для себя сделал вывод, что даже 10% того, что увидел за это время, раньше не знал. Наша цель – преобразовать Астану в глобальный город, который станет основным центром притяжения креативных людей, талантов, молодежи, а также туристов и иностранных инвесторов. Для этого необходимо использовать современные урбанистические решения, новые подходы к градостроительству, ориентированные на полицентричность. Одним словом, нам необходимо создать комфортную среду для жителей и гостей столицы, в том числе особое внимание уделить созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями», – отметил аким.

Аким поблагодарил депутатов за продуктивную и оперативную совместную работу и поздравил их с наступающим Новым годом.