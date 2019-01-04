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Apple сократила прогноз по выручке

Вчера, 07:44
Apple сократила прогноз по выручке


Apple Inc. понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи в Китае, пишет Интерфакс-Казахстан.

Акции Apple упали в цене на 7,6% на дополнительных торгах в среду при высоком обороте торгов. Их стоимость снизилась на 31,1% за три месяца после подъема капитализации компании выше уровня в 1 трлн долларов.

"Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань)", - заявил гендиректор Apple Тим Кук в обращении к акционерам.

Согласно новым оценкам компании, ее выручка в первом финансовом квартале, завершившемся 29 декабря, составила порядка 84 млрд долларов. Ранее в компании прогнозировали этот показатель на уровне 89-93 млрд долларов.


Apple сократила прогноз по выручке

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Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивают выручку Apple за минувший квартал на уровне 91,3 млрд долларов.

В первом квартале предыдущего фингода Apple зафиксировала выручку в размере 88,5 млрд долларов, при этом, 61,6 млрд долларов выручки пришлось на долю продаж iPhone.

Разница в прогнозах выручки обусловлена ухудшением оценки продаж iPhone, главным образом, в Большом Китае, заявил Тим Кук. Он отметил, однако, что снижение продаж iPhone зафиксировано не только в Китае.

Главный вклад в ослабление продаж iPhone, по словам Тима Кука, внесли макроэкономические проблемы на некоторых рынках, однако были и другие факторы, повлиявшие на продажи этих устройств. В частности, это повышение цен на iPhone в результате укрепления доллара, а также запуск программы, предусматривающей бюджетную замену аккумуляторов устройств, которой воспользовались многие владельцы iPhone.

Тим Кук подчеркнул, что другие сегменты бизнеса Apple, помимо iPhone, также вызывают опасения. Продажи таких продуктов, как Apple Watch Series 4, iPad Pro, AirPods и MacBook Air ухудшились в результате ослабления спроса. В Большом Китае, по словам Кука, было отмечено снижение продаж Mac и iPad.

Квартальная выручка Apple в сегментах, помимо iPhone, увеличилась в первом финквартале на 19%, главным образом, благодаря повышению спроса на услуги, прогнозируют в компании.

"Выручка в сфере услуг по итогам квартала составила более 10,8 млрд долларов, при повышении показателей до рекордных уровней в каждом из географических сегментов, - заявил Тим Кук. - Мы по-прежнему на пути к достижению цели удвоения размера этого бизнеса в период с 2016 по 2020 год".

Продажи носимых устройств увеличились почти на 50% в годовом выражении, в то время как планшеты AirPod были довольно популярным подарком в праздничный сезон.

По словам Тима Кука, Apple по-прежнему рассчитывает на рекордную прибыль в расчете на акцию в первом финквартале, в частности, благодаря осуществленному ранее выкупу акций.

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