Apple могут запретить продажи iPhone в Германии

Вчера, 07:50

Apple Inc. проиграла уже вторую битву в суде с Qualcomm, на этот раз в Германии, что может привести к запрету продаж некоторых моделей iPhone в стране, пишет Интерфакс-Казахстан.



Ранее в этом месяце китайский суд удовлетворил иск Qualcomm и предписал Apple прекратить продажу в КНР iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также X, посчитав, что компания нарушила два патента компании.

Судья Маттиас Зиганн, рассматривавший иск Qualcomm в Мюнхене, принял решение, что одновременное использование чипов Intel и еще одного поставщика Apple — Qorvo — нарушает патент Qualcomm, касающийся экономии заряда аккумулятора при отправке и приеме сигнала сети, пишет газета Financial Times.

В Китае запретили продажи многих моделей iPhone

Согласно решению суда, Apple должна прекратить продажи iPhone 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также модели X в Германии. Однако Маттиас Зиганн заявил, что решение не вступит в силу, если Apple опротестует его.

«Конечно же, мы разочарованы этим решением и планируем опротестовать его», — говорится в заявлении Apple.

Apple имеет возможность подать апелляцию в суд более высокой инстанции в ФРГ, и запрет на продажи iPhone в стране не будет действовать, пока этот суд не примет окончательное решение.

Apple сообщила также, что не будет продавать iPhone моделей 7 и 8 во всех своих 15 розничных магазинах в Германии в период апелляционного процесса. Все модели iPhone будут доступны через местных операторов мобильной связи и торговых посредников.