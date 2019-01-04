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Coca-Cola купила сеть Costa

Вчера, 07:40
Coca-Cola купила сеть Costa


Американская корпорация Coca-Cola завершила сделку по приобретению крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee у группы компаний Whitbread Plc. Об этом сообщается в пресс-релизе Coca-Cola? передает РБК.

Сделку одобрили регуляторы в ЕС и Китае, отмечает корпорация. Ее сумма составила $4,9 млрд.

Впервые о намерении Coca-Cola купить сеть кофейных предприятий Costa было объявлено 31 августа 2018 года.

Как ранее сообщили в компании, Coca-Cola получит около 4 тыс. кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен. Сделка даст компании возможность нарастить свое присутствие более чем в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Исполнительный директор компании Джеймс Куинси объяснял решение выйти на новый рынок тем, что кофе является «одной из самых быстрорастущих категорий напитков в мире».

Whitbread приобрела Costa в 1995 году за 19 млн, тогда сеть кофеен состояла из 39 заведений. По данным Bloomberg, в августе 2018 года их число составило примерно 3800 кофеен.

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