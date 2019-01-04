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Tesla отчиталась о рекордном производстве

Вчера, 07:52
Tesla отчиталась о рекордном производстве


Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, и составляет абсолютный рекорд для компании, пишет РБК.

Основная часть выпущенных компанией автомобилей — более 61 тыс. — пятиместные седаны Tesla Model 3. Оставшиеся 25 тыс. пришлись на более старые модели — седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X.


Tesla отчиталась о рекордном производстве

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Выросло не только производство, но и поставки Tesla — до 90,7 тыс. автомобилей (также рост на 8%). В общей сложности в 2018 году компания поставила на рынок 245 тыс. машин — почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые, подчеркивается в сообщении.

Одновременно Tesla объявила о снижении цен на все свои модели на 2 тыс. долларов. На этот шаг компания пошла, чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

Однако отчетность компании разочаровала инвесторов, отмечает Bloomberg.

Акции компании на торгах в среду падали в течение торгов более чем на 10%, к закрытию падение составило 6,8%.

Опрошенные агентством инвестиционные аналитики отмечали, что от компании ожидали более высоких показателей, особенно на фоне усилий, предпринятых компанией для увеличения производства.

Беспокойство аналитиков вызывают политика значительного снижения цены, которая может быть истолкована как сигнал о падении спроса на электромобили, а также возможные проблемы с реализацией уже произведенных машин.

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