WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

Вчера, 07:48

WhatsApp отказывается от поддержки ряда операционных сетей с 2019 года. Об этом команда мессенджера сообщила на сайте компании.

Изменения коснутся смарфонов с операционной системой Nokia Series 40, которая была создана еще в 1999 году. По данным iz.ru это порядка 1,5 млрд устройств.

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Также на сайте компании опубликована информация о том, что с 1 февраля 2020 года, WhatsApp перестанет поддерживать смартфоны на базе Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Напомним, что с 1 января 2018 года приложение отказалось работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.