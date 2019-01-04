Новости / Государство

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

Вчера, 07:48
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января


WhatsApp отказывается от поддержки ряда операционных сетей с 2019 года. Об этом команда мессенджера сообщила на сайте компании.

Изменения коснутся смарфонов с операционной системой Nokia Series 40, которая была создана еще в 1999 году. По данным iz.ru это порядка 1,5 млрд устройств.


WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

Apple назвала самые популярные приложения 2018 года

Также на сайте компании опубликована информация о том, что с 1 февраля 2020 года, WhatsApp перестанет поддерживать смартфоны на базе Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.

Напомним, что с 1 января 2018 года приложение отказалось работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.

  • Просмотров: 204
Похожие материалы
  • Facebook разработает криптовалюту Facebook разработает криптовалюту
  • WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке
  • WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах WhatsApp прекратит поддержку приложения на устаревших гаджетах
  • BlackBerry перестанет выпускать смартфоны BlackBerry перестанет выпускать смартфоны
  • WhatsApp усилил защиту сообщений WhatsApp усилил защиту сообщений
    • Отзывы читателей
    Tesla отчиталась о рекордном производстве Tesla отчиталась о рекордном производстве Государство Вчера, 07:52
    WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января Государство Вчера, 07:48
    Apple сократила прогноз по выручке Apple сократила прогноз по выручке Государство Вчера, 07:44
    Coca-Cola купила сеть Costa Coca-Cola купила сеть Costa Государство Вчера, 07:40
    Активность в производственном секторе Китая сократилась в декабре Активность в производственном секторе Китая сократилась в декабре Государство Вчера, 07:35
    В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома Государство 1-01-2019, 07:52
    Bitcoin: что ждет главную криптовалюту в 2019 году? Bitcoin: что ждет главную криптовалюту в 2019 году? Государство 1-01-2019, 07:46
    Dell снова стала публичной компанией Dell снова стала публичной компанией Государство 1-01-2019, 07:46
    В прокуратуре ЗКО кадровые перестановки В прокуратуре ЗКО кадровые перестановки Государство 1-01-2019, 07:45
    В Украине стартовала избирательная кампания В Украине стартовала избирательная кампания Государство 1-01-2019, 07:37
    В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана Государство 31-12-2018, 07:58
    Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны Бахыт Султанов озвучил планы по развитию Астаны Государство 31-12-2018, 07:50
    2018 год стал худшим для акций европейских банков 2018 год стал худшим для акций европейских банков Государство 31-12-2018, 07:48
    Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИДа Государство 31-12-2018, 07:41
    Акимат Алматы расторг договор с Green Bus Акимат Алматы расторг договор с Green Bus Государство 31-12-2018, 07:37
    Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае Государство 28-12-2018, 07:56
    Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов стал министром иностранных дел Казахстана Государство 28-12-2018, 07:53
    Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Государство 28-12-2018, 07:47
    Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год Аналитики дали прогноз по курсу тенге на 2019 год Государство 28-12-2018, 07:40
    «Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций «Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций Государство 28-12-2018, 07:35