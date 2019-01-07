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Ford отзывает почти миллион автомобилей по всему миру

7-01-2019, 07:55
Ford отзывает почти миллион автомобилей по всему миру


Компания Ford объявила кампанию по отзыву по всему миру 953 тыс. автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства Takata. Во время аварии они могут неправильно раскрыться. Об этом сообщает сайт Росбалт.

В заявлении автоконцерна говорится о том, что из-за них погибли уже более 20 человек.

Под кампанию попадают кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов. Автопроизводитель бесплатно установит новые подушлки безопасности.


Ford отзывает почти миллион автомобилей по всему миру

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Лишь в конце прошлого года Ford Motor объявил об отзыве примерно 900 тыс. автомобилей в Северной Америке — в США и Канаде из-за проблем с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей, что могло привести к возгоранию.

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