Ford отзывает почти миллион автомобилей по всему миру

7-01-2019, 07:55

Компания Ford объявила кампанию по отзыву по всему миру 953 тыс. автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства Takata. Во время аварии они могут неправильно раскрыться. Об этом сообщает сайт Росбалт.



В заявлении автоконцерна говорится о том, что из-за них погибли уже более 20 человек.

Под кампанию попадают кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов. Автопроизводитель бесплатно установит новые подушлки безопасности.

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Лишь в конце прошлого года Ford Motor объявил об отзыве примерно 900 тыс. автомобилей в Северной Америке — в США и Канаде из-за проблем с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей, что могло привести к возгоранию.