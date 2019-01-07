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Huawei наказала сотрудников за отправку твита с iPhone

7-01-2019, 07:56
Huawei наказала сотрудников за отправку твита с iPhone


Huawei наказала двух сотрудников за публикацию новогоднего поздравления в твиттере компании с телефона iPhone. Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на китайское издание Beijing News и письмо, отправленное работникам Huawei после инцидента.

Твит, опубликованный 31 декабря, гласил: «Счастливого 2019 года от Huawei!», однако в правом нижнем углу отображалась подпись, что сообщение было опубликовано с iPhone. Публикация была почти сразу удалена, однако ее скриншоты широко разошлись в западных СМИ.

Huawei наказала сотрудников за отправку твита с iPhone


Согласно официальному комментарию компании, ошибка была связана с техническими проблемами — Китай блокирует доступ ко многим иностранным веб-сайтам, включая Twitter, и многие пользователи и компании используют VPN обхода блокировки, пишет китайское деловое издание Caixin.

Однако из-за технических проблем в тот день компания Sapient, отвечающая за соцсети Huawei, не смогла обойти блокировку. Для того чтобы поздравить пользователей соцсети от имени компании, в iPhone вставили гонконгскую СИМ-карту и отправили твит, не проверяя, как он будет выглядеть после публикации. Инцидент «негативно сказался на репутации бренда смартфонов Huawei», признали в компании.

По данным Beijing News, после этого сотрудники получили письмо от руководства, в котором говорилось, что работа подразделения, отвечающего за коммуникацию в социальных сетях, «несовершенна», а чувство социальной ответственности некоторых сотрудников слишком низкое.

Сотрудник, допустивший ошибку, был понижен в должности, его заработная плата была урезана на 5 тыс. юаней (ок. $727). Его непосредственному руководителю на год заморозили индексацию заработной платы.

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