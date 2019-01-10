Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов

Сегодня, 07:50

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE и его американский конкурент Boeing Co. в 2018 году не смогли поставить клиентам запланированное количество самолетов, пишет Интерфакс-Казахстан.



Boeing сообщила о том, что за год отгрузила 806 лайнеров. Это стало рекордом, однако компания намеревалась поставить от 810 до 815 самолетов. Таким образом, прогноз не оправдался впервые с 2011 года.

Причиной более слабых результатов стала нехватка фюзеляжей, двигателей и других частей, замедлявшая сборку самолетов начиная с лета, отмечает Dow Jones.

Небольшие авиакомпании оказались на грани банкротства

По данным Airbus, ее поставки в минувшем году также достигли максимального в истории числа - 800 лайнеров. Это совпало с нижней границей пересмотренного в октябре в сторону ухудшения прогноза компании. Сокращение было обусловлено как проблемами с поставками компонентов, так и с внутренними производственными задержками.

В совокупности два ведущих мировых производителя самолетов в 2018 году поставили 1608 самолетов по сравнению с 1481 самолетом годом ранее. Для сравнения, в 2011 году поставки составляли всего 1000 лайнеров. Существенный рост обусловлен повышением спроса на авиапутешествия, в частности в странах Азии.

Boeing за прошлый год получил новые заказы на 893 самолета. Airbus намерен опубликовать аналогичную статистику.

При этом компании намерены наращивать темпы сборки наиболее хорошо продающихся узкофюзеляжных лайнеров. Boeing планирует ежемесячно выпускать по 57 самолетов семейства 737, в то время как Airbus готовится увеличить выпуск лайнеров семейства А320 до 60 с 52.