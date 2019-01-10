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Акимат Астаны выдаст 2 тысячи жилищных сертификатов

Сегодня, 07:50
Акимат Астаны выдаст 2 тысячи жилищных сертификатов


Работникам сферы образования, здравоохранения, департамента полиции будут вручены жилищные сертификаты на 1 млн тенге, передает официальный сайт столичного акимата.

«Главой государства запущена масштабная жилищная программа «7-20-25». На сегодняшний день по Астане банками второго уровня одобрено кредитов на общую сумму 20,4 млрд тенге, что обеспечит квартирами 1400 семей (выделено 13,1 млрд тенге 874 семей). Для того чтобы программа была еще доступнее, мы из местного бюджета выделяем социальную помощь в размере 1 млн тенге на приобретение жилья работникам образования, здравоохранения и полиции», – сообщил Бахыт Султанов на заседании.


Акимат Астаны выдаст 2 тысячи жилищных сертификатов

На компактную застройку Астаны выделят 1,5 трлн тенге

Первые 100 субсидий работники бюджетной сферы получили в конце прошлого года. В 2019 году акиматом столицы планируется предоставить еще 2 тыс. сертификатов.
Вместе с тем в строительстве одним из проблемных вопросов остаются недостроенные объекты, или так называемые долгострои. «В городе таких объектов у нас сейчас 29 (10 344 дольщика). Для решения проблем дольщиков мы разработали Дорожную карту по завершению строительства всех проблемных объектов до конца 2020 года. Она строится на четких экономических расчетах, и в скором времени мы постараемся перелистнуть эту проблемную страницу», – резюмировал Бахыт Султанов.

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