Daimler выделяет 500 млрд евро на беспилотные грузовики

Сегодня, 07:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler инвестирует в ближайшие годы 500 млн евро в создание самоуправляемых высокоавтоматизированных грузовиков, сообщает DW.



До 2025 года производитель намерен выпустить подобные грузовики на рынок. Об этом заявил представитель концерна на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Для разработки новых автомобилей Daimler намерен создать дополнительно 200 рабочих мест в США и Германии. Под высокоавтоматизированными грузовиками в концерне понимают машины, способные ехать без управления водителем.



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В 2019 году Daimler намерен выпустить на дороги США первый частично автоматизированный грузовик. Система управления в нем позволяет компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать. Daimler намерен "перепрыгнуть" стадию, когда грузовик может полностью ехать без шофера, но водитель находится в кабине для подстраховки.

Кроме того, Daimler отказался от технологии Truck platooning, подразумевающей объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по заданному маршруту с сохранением минимальной дистанции между всеми участниками. Первый автомобиль в колонне выступает в качестве "ведущего", а другие следующие за ним грузовики подстраиваются под его параметры движения. Предполагалось, что этот подход позволяет добиться ощутимой экономии топлива и сокращения уровня выбросов углекислого газа. Однако испытания, ведущиеся с 2016 года, показали, что предполагаемая экономия сильно преувеличена.