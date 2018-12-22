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BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества

Вчера, 07:42
BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества


Германские автопроизводители BMW и Daimler получили одобрение антимонопольных регуляторов США на создание совместного предприятия в сфере городской мобильности, которое объединит, в частности, их сервисы такси и каршеринга. Об этом сообщает Интерфакс.

В ноябре автопроизводители получили разрешение на создание СП от Еврокомиссии.

«Теперь, когда все разрешения антимонопольных регуляторов получены, мы рассчитываем завершить сделку к 31 января 2019 года», — говорится в совместном пресс-релизе BMW и Daimler.

СП, которое будет принадлежать двум автопроизводителям в равных долях, объединит сервисы каршеринга DriveNow от BMW и Car2Go от Daimler, которые в общей сложности располагают парком в 20 тыс. транспортных средств в 30 крупных городах мира.

Кроме того, в него войдут сервисы такси, парковки, а также зарядки электромобилей, принадлежащие двум автопроизводителям.

Новая компания объявит о дальнейших планах развития в первом квартале 2019 года вместе с BMW и Daimler.

Два автопроизводителя также могут объединить усилия в сфере производства автомобильных компонентов, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, BMW и Daimler рассматривают возможность сотрудничества в таких направлениях, как совместное использование автомобильных платформ, технологий беспилотных автомобилей и аккумуляторов для электромобилей.

Переговоры находятся на ранней стадии, и пока неизвестно, когда могут быть приняты какие-либо решения, отмечают источники.

Автопроизводители вынуждены наращивать инвестиции в разработку автономных автомобилей и электромобилей, и стремятся объединить усилия, находясь под давлением со стороны технологических компаний, включая Alphabet Inc., которые создают собственные технологии в этой сфере.

Так, например, Volkswagen AG и Ford Motor Co. ведут переговоры о сотрудничестве в разработке микроавтобусов и самоуправляемых автомобилей.

Как BMW, так и Daimler в этом году ухудшили прогнозы прибыли, отметив негативные последствия торговых споров, а также необходимость наращивать инвестиции в разработку новых технологий.

Daimler планирует представить 10 моделей электромобилей в течение следующих 4 лет, а BMW — 12 моделей к 2025 году.

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