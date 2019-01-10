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MasterCard решила поменять логотип

Сегодня, 07:55
MasterCard решила поменять логотип


Международная платежная система MasterCard решила изменить логотип, убрав из него название. Символом компании останутся пересекающиеся желтый и красный круги, говорится в официальном сообщении MasterCard, пишет Интерфакс-Казахстан.

Логотип без упоминания названия появится на всех картах, в торговых точках и на спонсорских объектах, как в реальной жизни, так и онлайн.


MasterCard решила поменять логотип

Технология бесконтактной оплаты стала главным трендом

Как пояснил глава отдела маркетинга MasterCard Раджа Раджаманнар, изменения отражают стремление к простоте современного цифрового мира. Кроме того, согласно опросам, более 80% людей узнают в пересекающихся желтых и красных кругах логотип MasterCard без упоминания названия.

Американская MasterCard является второй по величине платежной системой в мире. По данным на 30 сентября 2018 года, под брендами MasterCard и Maestro было выпущено 2,5 млрд карт. Пересекающиеся круги являются символом компании на протяжении более чем 50 лет.

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