Александр Лукашенко не видит рубль в качестве единой с Россией валюты

Вчера, 07:55

Белоруссия не возражает против введения в Союзном государстве единой валюты, однако это не должен быть российский рубль, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщают Ведомости.

«Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», – сказал Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия дипломатической службы.

О готовности России и дальше углублять интеграцию с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда, таможни и других госорганов ранее говорил российский премьер Дмитрий Медведев. В ответ на это в Национальном банке Белоруссии заявили, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве преждевременно.

«Вопрос перехода к единой валюте и единому эмиссионному центру – это венец интеграции [с Россией], к которой нам еще идти и идти. Поэтому говорить о едином эмиссионном центре преждевременно, а идеи высказывать можно разные», – отмечал зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.