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Белый дом запретил конгрессменам совершать поездки без его согласия

Вчера, 07:36
Белый дом запретил конгрессменам совершать поездки без его согласия


Администрация президента США Дональда Трампа из-за приостановки работы правительства запретила конгрессменам пользоваться для совершения поездок принадлежащими государству самолетами (и иные расходы на транспорт) без получения одобрения от Белого дома, сообщают Ведомости со ссылкой на Reuters. Соответствующую директиву Белый дом обнародовал в пятницу.

В четверг, 17 января, Белый дом запретил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси использовать военный самолет для поездки конгрессменов в Афганистан.

Работа правительства была приостановлена 22 декабря из-за того, что конгресс отказался утвердить федеральный бюджет, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены на границе США с Мексикой. Было прекращено финансирование девяти федеральных ведомств, включая госдепартамент, министерства транспорта и юстиции. Эти ведомства выполняют только наиболее важные функции. Около 380 000 госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск, а еще 420 000 работают бесплатно.

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