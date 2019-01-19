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Бизнесменам советуют проводить таможенную очистку на границе

Вчера, 07:37
Бизнесменам советуют проводить таможенную очистку на границе


Комитет госдоходов рекомендует проводить таможенную очистку товаров непосредственно на границе в местах перемещения товаров. Об этом передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Для развития транзитного потенциала страны на границе Казахстана и Китая работают пункты пропуска «Нур жолы» и «Калжат». На территории каждого из них есть транспортно-логистические центры с развитой инфраструктурой – это склады для хранения и досмотра товара, бетонные площадки для стоянки авто, служебные и бытовые помещения для размещения всех необходимых вспомогательных служб и так далее.

Во время проектирования таможенных постов учитывали нормативные требования Евразийского экономического союза, мировой опыт и инфраструктурные решения, благодаря чему время прохождения границы занимает порядка 30 минут.

«Созданы все условия для бизнеса по проведению таможенной очистки непосредственно на границе, которые исключают дополнительные барьеры как оформление таможенного транзита, предоставление финансовых гарантий, таможенное сопровождение, что ложится дополнительным и временным и финансовым бременем для импортеров и дополнительным контролем государственными органами», – подчеркнули в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

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