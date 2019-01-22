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Актюбинская область удерживает рост экономики в 5%

Сегодня, 07:40
Актюбинская область удерживает рост экономики в 5%


В Актюбинской области подвели итоги социально-экономического развития региона за 2018 год и обозначили основные задачи на 2019 год, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в Региональной службе коммуникаций.

«Рост достигнут по всем основным социально-экономическим показателям. Наша задача на этот год – использовать все резервы для дальнейшего развития региона и улучшения благосостояния населения», - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, открывая заседание.

Согласно предварительным данным, по итогам 2018 года рост промышленности обеспечен на уровне 5,6%, произведено продукции на 1,9 трлн тенге (2017 год – 1,55 трлн тенге). Рост в сельском хозяйстве сложился на уровне 6,2%, всего произведено продукции на 228 млрд тенге.

«В экономику привлечено 516 млрд тенге инвестиций, рост 10,8% (2017 г. - 437 млрд тенге), что является наивысшим показателем для нашей области. Также в эксплуатацию введено свыше 900 тыс. квадратных метров жилья. Объем строительных работ по области вырос на 9,5%. Создано более 20 тыс. новых рабочих мест (2017 г. - 17 тыс.), - сказал аким.


Актюбинская область удерживает рост экономики в 5%

Бердыбек Сапарбаев поручил ускорить цифровизацию области

В консолидированный бюджет поступили рекордные 535 млрд тенге с ростом на 13%, освоение бюджета составило 100%.

В 2019 году планируется разработать новую 5-ю программу развития региона на основе модели - «Люди к инфраструктуре» для более эффективного расходования бюджетных средств при развитии инфраструктуры в населенных пунктах. Кроме того, в 2019 году ставка будет делаться делается на использование потенциала свободных месторождений. В 2018 году по 18 месторождениям заключены контракты на недропользование. Имеется еще 160 резервных месторождений, потенциал которых остается нераскрытым.

Усилия местных властей также будут направлены на развитие МСБ, на это предусмотрено более 22 млрд тенге, в том числе 5,1 млрд тенге будут направлены на микрокредитование в рамках «5 социальных инициатив». В здравоохранении по ГЧП продолжится реализация таких проектов, как Центр ядерной медицины, Чекап центр, Центр детской онкогематологии, будет открыто 25 частных детсадов и 10 новых школ.

«На этот год поставлены задачи по вводу в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, модернизации 50 промышленных предприятий, созданию 21 тыс. рабочих мест и дальнейшему повышению заработной платы актюбинцев», - сказал

Завершилось заседание отчетом акима Актобе Ильяса Испанова о ходе подготовки к празднованию 150-летия города. Глава региона Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что принять активное участие в подготовке к юбилею должен каждый актюбинец.

«Юбилей должен стать значимым этапом в развитии города, нельзя ограничиться проведением концертов и других зрелищных мероприятий. Будет много проектов, которые сохранят в себе память об этом событии на долгие годы и будут служить на благо актюбинцев. К их реализации должны подойти с особой ответственностью. При этом ни один актюбинец не должен оставаться в стороне, каждый должен внести вклад в развитие своего города. Общими усилиями мы можем сделать многое», - уверен аким области.

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