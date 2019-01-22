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Facebook в США грозит рекордный штраф

Сегодня, 07:53
Facebook в США грозит рекордный штраф


Американская Федеральная комиссия по торговле планирует оштрафовать Facebook, пишет The Washington Post. Об этом сообщает Прайм.

Комиссия совместно с ФБР, Минюстом и прочими ведомствами проводила расследование в отношении соцсети из-за случаев передачи личных данных пользователей третьей стороне ради маркетинга.

Пострадавшими от действий Facebook считаются порядка 87 млн человек. Сумма штрафа, по предварительной оценке, может составить свыше $22,5 млн. Именно данную сумму в 2012-м выплатила компания Google из-за адресной рекламы.

Ожидается, что на этот раз штрафные санкции сильно превысят ту сумму, которую были вынуждены оплатить в Google.

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