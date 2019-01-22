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KASE подвел итоги 2018 года

Сегодня, 07:57
KASE подвел итоги 2018 года


Казахстанская фондовая биржа (KASE) обнародовала данные об основных итогах деятельности за 2018 год. Совокупный объем торгов составил 127,8 трлн тенге и снизился относительно 2017 года на 15,6%, или 23,7 трлн тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Объем торгов на KASE в прошлом году составил 127,8 трлн тенге и снизился относительно 2017 года на 15,6%, или 23,7 трлн тенге. Положительную динамику продемонстрировали рынок ценных бумаг – рост на 41,2% и рынок иностранных валют – рост на 9,1%.

В 2018 году листинг прошли 20 новых эмитентов: 13 в секторе акций, шесть в секторе корпоративных облигаций, один в секторе ЦБ инвестиционных фондов (ETF).

Число наименований акций в списках KASE, как и количество их эмитентов, выросло в 2018 году до исторически максимальных значений – 130 и 113 соответственно.

По итогам 2018 года значение Индекса KASE выросло на 7%, до 2 304,94 пункта.

Объем обращающегося на KASE корпоративного долга вырос на 21%, достигнув отметки 10,8 трлн тенге.

На 1 января 2019 года в Центральном депозитарии числилось 116 824 лицевых счета, открытых физическим лицам, что на 7579 счетов больше, чем на начало 2018 года.

Капитализация рынка акций снизилась за год на 10% и составила 15,5 трлн тенге, что является минимальным значением с июля 2017 года. Снижение капитализации связано с делистингом простых акций Казкоммерцбанка и «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и с внесением изменений в методику расчета этого показателя, которые были введены с 15 сентября 2018 года.

В 2018 году объем торгов акциями достиг 539,8 млрд тенге и вырос относительно 2017 года в два раза, или на 270,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 2 194,5 млн тенге, среднедневное количество сделок – 573, средний объем одной сделки – 3,8 млн тенге.

Объем торгов на вторичном рынке акций вырос по сравнению с 2017 годом в два раза до 539,3 млрд тенге. Рост в основном связан со значительным количеством крупных сделок нерегулярного характера, вызванных сменой акционеров нескольких компаний. Кроме того, на объем торгов позитивно повлиял обратный выкуп простых акций компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз», который проходил на KASE в два этапа.

На конец отчетного периода в торговых списках находилось 14 выпусков облигаций трех международных финансовых организаций. В 2018 году в официальный список Биржи были включены пять выпусков Евразийского банка развития и два выпуска Международной финансовой корпорации.

Объем торгов на рынке иностранных валют в 2018 году достиг 13,4 трлн тенге, что выше показателя прошлого года на 9,1%, или на 1,1 трлн тенге. Всего с начала года в торгах на рынке иностранных валют принимали участие 34 члена KASE. Среднедневной объем торгов достиг 54,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 316, средний объем одной сделки – 172,8 млн тенге.

Динамика курса тенге к доллару в отчетном году формировалась под влиянием четырех главных факторов:

• поведение экспортеров, под давлением продаж выручки которых тенге традиционно для последних трех лет укреплялся к доллару в течение января и февраля;

• действие антироссийских санкций, под влиянием которых курс тенге к доллару в 2018 году потерял корреляцию с ценой нефти марки Брент, и именно этот фактор выступил катализатором воздействия на казахстанский рынок двух перечисленных ниже факторов. Первый "санкционный удар" по рынку был нанесен в начале апреля, второй – в начале августа. В обоих случаях тенге следовал за рублем и значительно ослабел против доллара;

• вывод активов из Казахстана иностранных кэрри-трейдеров, купивших значительный объем нот Национального банка в январе-марте 2018 года. Апрельские антироссийские санкции и реакция на них казахстанского рынка привели к распродаже нот нерезидентами в течение мая-августа на сумму, эквивалентную приблизительно одному млрд долларов США. Это оказало существенное давление на курс тенге;

• непрерывное и регулярное повышение учетной ставки ФРС США, которая в 2018 году выросла с 1,25 до 2,50% годовых, вдвое повысив инвестиционную привлекательность американской валюты.

Результатом влияния на рынок указанных факторов стало номинальное ослабление тенге к доллару по итогам года на 15,6%. Значительно меньше тенге потерял относительно евро и юаня (см. таблицу), а укрепление к рублю оценивается в 4,3%.

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