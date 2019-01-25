Акима Шымкента будет назначать Президент

Сегодня, 08:00

Аким Шымкента будет назначаться президентом Казахстана. Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» подписал Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Акорды.



Отметим, что Габидулла Абдрахимов назначен акимом Шымкента 20 июня 2018 года.

Габидулла Абдрахимов вернулся в Шымкент

"Изменения внесены в перечень должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых Президентом или по согласованию с ним, избираемых по его представлению, а также назначаемых по согласованию с Администрацией Президента", - говорится в тексте документа.

В соответствии с указом заместителей акима и руководителей аппаратов Шымкента будет назначать аким города, начальников департамента внутренних дел на транспорте МВД, департаментов внутренних дел, первого заместителя председателя, заместителей председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям, начальников департаментов по чрезвычайным ситуациям будет назначать министр внутренних дел. Руководителей департаментов Комитета государственных доходов Минфина будет назначать министр, заместителей председателя Комитета гражданской авиации – министр, руководителей департаментов юстиции – ответственный секретарь.