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Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка

Сегодня, 07:43
Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка


Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда проверил темпы строительства нового автобусного парка, рассчитанного на обслуживание 200 автобусов на газе, а также осмотрел новые автобусы, приобретенные для обновления маршрута №99. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.
Как доложил руководитель СПК «Алматы» Мухит Азирбаев, на сегодня строительство автопарка в Алатауском районе завершено на 60%. Уже возведены здания пункта технического обслуживания, автомойки, диспетчерской, общежития, ведется внутренняя отделка помещений.
После ввода в эксплуатацию будет создано порядка 650 новых рабочих мест. Уже закуплено газозаправочное оборудование. Завершение работ запланировано на начало лета текущего года.

Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка

Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка

В этот же день главе мегаполиса был презентован проект строительства автобусного парка на 130 автобусов компании «Бату travel». Сумма частных инвестиций в проект составляет порядка 1,3 млрд. тенге. Автопарк будет возведен в Алатауском районе. Таким образом, вблизи Индустриальной зоны закладывается своего рода кластер предприятий по обслуживанию и содержанию общественного транспорта города.

В ходе рабочего объезда Бауыржан Байбек осмотрел автобусы марки «Golden Dragon», приобретенные автопарком «CityBus» для обновления маршрута №99.

Новые трехдверные низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами, электронными табло, камерами видеонаблюдения и соответствующие экологическому стандарту Евро-5 выедут на маршрут между мкр. Айгерим и «Кок-Тобе» уже в эту субботу.

«В целях развития бизнеса решили перебраться в Алматы, поскольку здесь не просто больше рынок. Мы увидели, что здесь смогли создать благоприятный инвестиционный климат, а для перевозчиков предусмотрены субсидии», - сказал представитель ТОО «CityBus» Амангельды Абдрахманов.

Стоит отметить, что в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы в 2018 году на городские маршруты было запущено почти 500 новых автобусов. В текущем году предусмотрено дополнительное обновление автобусного парка города. Кроме того, за счет средств ТОО «Алматыэлектротранс» будет приобретено еще 200 новых автобусов на газе.

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