Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка

Сегодня, 07:43

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда проверил темпы строительства нового автобусного парка, рассчитанного на обслуживание 200 автобусов на газе, а также осмотрел новые автобусы, приобретенные для обновления маршрута №99. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

Как доложил руководитель СПК «Алматы» Мухит Азирбаев, на сегодня строительство автопарка в Алатауском районе завершено на 60%. Уже возведены здания пункта технического обслуживания, автомойки, диспетчерской, общежития, ведется внутренняя отделка помещений.

После ввода в эксплуатацию будет создано порядка 650 новых рабочих мест. Уже закуплено газозаправочное оборудование. Завершение работ запланировано на начало лета текущего года.

В этот же день главе мегаполиса был презентован проект строительства автобусного парка на 130 автобусов компании «Бату travel». Сумма частных инвестиций в проект составляет порядка 1,3 млрд. тенге. Автопарк будет возведен в Алатауском районе. Таким образом, вблизи Индустриальной зоны закладывается своего рода кластер предприятий по обслуживанию и содержанию общественного транспорта города.

В ходе рабочего объезда Бауыржан Байбек осмотрел автобусы марки «Golden Dragon», приобретенные автопарком «CityBus» для обновления маршрута №99.

Новые трехдверные низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами, электронными табло, камерами видеонаблюдения и соответствующие экологическому стандарту Евро-5 выедут на маршрут между мкр. Айгерим и «Кок-Тобе» уже в эту субботу.

«В целях развития бизнеса решили перебраться в Алматы, поскольку здесь не просто больше рынок. Мы увидели, что здесь смогли создать благоприятный инвестиционный климат, а для перевозчиков предусмотрены субсидии», - сказал представитель ТОО «CityBus» Амангельды Абдрахманов.

Стоит отметить, что в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы в 2018 году на городские маршруты было запущено почти 500 новых автобусов. В текущем году предусмотрено дополнительное обновление автобусного парка города. Кроме того, за счет средств ТОО «Алматыэлектротранс» будет приобретено еще 200 новых автобусов на газе.