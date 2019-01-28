101 проект утвердили для празднования Года молодежи в Астане

Вчера, 07:37

В Дорожную карту по проведению Года молодежи в Астане вошел 101 проект. Все проекты были детально обсуждены активной молодежью, передает официальный сайт столичного акимата.



Активная гражданская позиция, высокий уровень конкурентоспособности, культ знаний и прагматизм, основанный на понимании национальной идентичности, – это те принципы, которые стали фундаментом отбора проектов для внесения в Дорожную карту по проведению Года молодежи в столице, сказал на совете по делам молодежи руководитель городского управления по делам общественного развития Данияр Есин.

«В итоговый проект Дорожной карты был внесен 101 проект, включающий в себя более 600 мероприятий по 11 направлениям, которые были определены Министерством общественного развития в качестве наиболее актуальных для современной казахстанской молодежи», – отметил Д. Есин.

Грантовое финансирование для молодых ученых увеличат

По его словам, члены совета, НПО и активная молодежь провели «мозговой штурм» и индивидуальные встречи, на которых были детально обсуждены все проекты. Первым направлением является создание инфраструктуры для успешной социализации, которое включает в себя 10 масштабных проектов.

«Мы приступили к разработке концепции создания столичного молодежного хаба на базе Дворца «Жастар» – Jastar Synergy. Это решение можно назвать историческим, ведь молодежь столицы давно об этом мечтала, и в этом году благодаря поддержке акима города эта мечта станет реальностью», – продолжил Есин.

Планируется, что хаб Jastar Synergy станет культовым пространством для работы, спорта, досуга, знакомства с городскими сообществами, профориентации, образования и нетворкинга. Уже в марте в рамках реализации Дорожной карты Astana Innovations планируется открыть первый в Казахстане бизнес-акселератор Seed Space, интегрированный в глобальную сеть, который ставит перед собой задачу реализовать 50 стартап-проектов в год. При этом наравне с вопросами инфраструктуры ключевое значение уделяется вопросам обеспечения доступного и качественного образования. В рамках Дорожной карты будут выделятся общеобразовательные гранты по 100 новым специальностям.

Для молодых специалистов будут строить арендное жилье

Еще одно актуальное направление, которое рассматривается управлением по делам общественного развития в рамках Дорожной карты – сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и развитие массового спорта. В рамках данного направления нами предусмотрено 11 крупных проектов. Также Дорожная карта уделяет большое внимание вопросам мотивации молодежи к труду, создания условий для трудоустройства и занятости. Повышение финансовой грамотности и создание условий для развития предпринимательства – это еще один приоритет. Следующее направление – это развитие системы доступного жилья для молодежи и поддержка молодых семей. Поэтому в рамках Дорожной карты предусмотрено 6 крупных проектов по данному направлению. Особое внимание в рамках Дорожной карты будет уделяться военно-патриотическому воспитанию молодежи и укреплению чувства ответственности.

«Уверен, что этот год станет фундаментом нашей дальнейшей системной работы по продвижению интересов молодежи и обеспечению их всем необходимым для дальнейшего развития», – резюмировал Д. Есин.