Новости / Государство

Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms

Вчера, 07:42
Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms


АО «Кселл» продолжает развитие мобильных финансовых услуг в сервисе mobimoney и запускает оплату проезда в автобусах через SMS для своих клиентов в городе Шымкент.

Проезд в общественном транспорте через SMS абоненты activ и Kcell уже оплачивают в Алматы, Астане, Актобе, Уральске, а теперь и в Шымкенте. Это легко, доступно и удобно: не нужно идти через автобус к контролеру для оплаты проезда, ждать сдачи или стоять в очереди к терминалу оплаты.

Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms

Для оплаты через SMS нужно иметь положительный мобильный баланс и сделать лишь несколько шагов:

• Отправить SMS на номер 2505 с кодом транспорта на наклейке (искать на окнах автобуса) или гос. номером автобуса, если не увидите наклейку;

• В ответ на SMS придет электронный билет, который при необходимости можно предъявить контролеру.

Сейчас оплата действует по маршрутам автобусов 141, 147, 147А, 148, 148Б в Шымкенте.

«Мы развиваем направление мобильных финансовых услуг с 2015 года, чтобы наши абоненты использовали мобильный баланс не только, как средство для оплаты связи, но и ежедневных дел. Для этого мы предлагаем сервис mobimoney в виде мобильного приложения или сайта mobimoney.kz. В сервисе более 200 разных услуг: коммунальные услуги, товары, объявления, игры, купоны, билеты и многое другое. Все это можно легко оплачивать с баланса, если у пользователя нет банковской карты, а деньги хранятся наличными или на балансе абонентского номера, - сообщил Марат Садыков, руководитель отдела по развитию нового бизнеса. – Запуск оплаты проезда в общественном транспорте через SMS – это еще один способ облегчить жизнь наших клиентов, сэкономить их время и сделать рутинные дела незаметными. Мы рады, что список казахстанских городов, в которых оплата проезда в автобусах становится современной и технологичной, увеличивается, теперь и шымкентцы по новому взглянут на возможности мобильного баланса».

Услуга отправки SMS на короткий номер 2505 бесплатная без комиссии со стороны сотового оператора. Стоимость проезда соответствует установленному городскому тарифу для общественного транспорта города Шымкент и составляет 70 тенге, которые снимаются с лицевого счета абонентского номера. В случае отправки ошибочного кода транспорта списание средств с лицевого счета абонентского номера не происходит. Электронный билет действует на одну поездку в транспорте.

  • Просмотров: 113
Похожие материалы
  • SMSBUS: мобильные технологии приходят на помощь пассажирам SMSBUS: мобильные технологии приходят на помощь пассажирам
  • В Астане внедряют карточную систему оплаты проезда В Астане внедряют карточную систему оплаты проезда
  • В автобусах Алматы вводятся разовые билеты В автобусах Алматы вводятся разовые билеты
  • В Астане появится электронная система оплаты проезда В Астане появится электронная система оплаты проезда
  • Между абонентами Kcell и Аctiv возможен переход с сохранением номера Между абонентами Kcell и Аctiv возможен переход с сохранением номера
    • Отзывы читателей
    Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией Государство Вчера, 07:56
    АБР выпустил первые облигации в тенге АБР выпустил первые облигации в тенге Государство Вчера, 07:48
    Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms Государство Вчера, 07:42
    Алматы занял первое место в стране по численности занятых в МСБ Алматы занял первое место в стране по численности занятых в МСБ Государство Вчера, 07:42
    101 проект утвердили для празднования Года молодежи в Астане 101 проект утвердили для празднования Года молодежи в Астане Государство Вчера, 07:37
    Акима Шымкента будет назначать Президент Акима Шымкента будет назначать Президент Государство 25-01-2019, 08:00
    343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом 343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом Государство 25-01-2019, 07:55
    Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера Государство 25-01-2019, 07:49
    Boeing испытал пассажирский беспилотник Boeing испытал пассажирский беспилотник Государство 25-01-2019, 07:47
    Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка Государство 25-01-2019, 07:43
    KASE подвел итоги 2018 года KASE подвел итоги 2018 года Государство 22-01-2019, 07:57
    Google оштрафован во Франции на 50 млн евро Google оштрафован во Франции на 50 млн евро Государство 22-01-2019, 07:56
    Facebook в США грозит рекордный штраф Facebook в США грозит рекордный штраф Государство 22-01-2019, 07:53
    WhatsApp ограничит пересылку сообщений из-за фейков WhatsApp ограничит пересылку сообщений из-за фейков Государство 22-01-2019, 07:44
    Актюбинская область удерживает рост экономики в 5% Актюбинская область удерживает рост экономики в 5% Государство 22-01-2019, 07:40
    Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро Государство 19-01-2019, 07:56
    Александр Лукашенко не видит рубль в качестве единой с Россией валюты Александр Лукашенко не видит рубль в качестве единой с Россией валюты Государство 19-01-2019, 07:55
    Бизнесменам советуют проводить таможенную очистку на границе Бизнесменам советуют проводить таможенную очистку на границе Государство 19-01-2019, 07:37
    Белый дом запретил конгрессменам совершать поездки без его согласия Белый дом запретил конгрессменам совершать поездки без его согласия Государство 19-01-2019, 07:36
    Акиматы областей и городов построят в Туркестане 15 объектов Акиматы областей и городов построят в Туркестане 15 объектов Государство 19-01-2019, 07:32