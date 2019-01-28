Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms

Вчера, 07:42

АО «Кселл» продолжает развитие мобильных финансовых услуг в сервисе mobimoney и запускает оплату проезда в автобусах через SMS для своих клиентов в городе Шымкент.



Проезд в общественном транспорте через SMS абоненты activ и Kcell уже оплачивают в Алматы, Астане, Актобе, Уральске, а теперь и в Шымкенте. Это легко, доступно и удобно: не нужно идти через автобус к контролеру для оплаты проезда, ждать сдачи или стоять в очереди к терминалу оплаты.

Для оплаты через SMS нужно иметь положительный мобильный баланс и сделать лишь несколько шагов:

• Отправить SMS на номер 2505 с кодом транспорта на наклейке (искать на окнах автобуса) или гос. номером автобуса, если не увидите наклейку;

• В ответ на SMS придет электронный билет, который при необходимости можно предъявить контролеру.

Сейчас оплата действует по маршрутам автобусов 141, 147, 147А, 148, 148Б в Шымкенте.

«Мы развиваем направление мобильных финансовых услуг с 2015 года, чтобы наши абоненты использовали мобильный баланс не только, как средство для оплаты связи, но и ежедневных дел. Для этого мы предлагаем сервис mobimoney в виде мобильного приложения или сайта mobimoney.kz. В сервисе более 200 разных услуг: коммунальные услуги, товары, объявления, игры, купоны, билеты и многое другое. Все это можно легко оплачивать с баланса, если у пользователя нет банковской карты, а деньги хранятся наличными или на балансе абонентского номера, - сообщил Марат Садыков, руководитель отдела по развитию нового бизнеса. – Запуск оплаты проезда в общественном транспорте через SMS – это еще один способ облегчить жизнь наших клиентов, сэкономить их время и сделать рутинные дела незаметными. Мы рады, что список казахстанских городов, в которых оплата проезда в автобусах становится современной и технологичной, увеличивается, теперь и шымкентцы по новому взглянут на возможности мобильного баланса».

Услуга отправки SMS на короткий номер 2505 бесплатная без комиссии со стороны сотового оператора. Стоимость проезда соответствует установленному городскому тарифу для общественного транспорта города Шымкент и составляет 70 тенге, которые снимаются с лицевого счета абонентского номера. В случае отправки ошибочного кода транспорта списание средств с лицевого счета абонентского номера не происходит. Электронный билет действует на одну поездку в транспорте.