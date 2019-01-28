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Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией

Вчера, 07:56
Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией


Ассоциация букмекеров Казахстана считает, что многие обвинения против букмекерских контор не имеют доказательной базы. А в вопросе влияния игорного бизнеса на лудоманию надо провести независимый анализ с привлечением международных компаний или институтов. Об этом говорится в открытом письме. Далее предлагаем вашему вниманию полный текст письма.

Уважаемые господа!

ОЮЛ «Ассоциация букмекеров Казахстана» (далее «Ассоциация») сообщает, что в рамках круглого стола в партии «Нур Отан» по вопросам игромании у Ассоциации есть альтернативное мнение касательно происходящей ситуации, которую мы просим изложить:

1. В первую очередь необходимо обратить внимание, что отсутствует доказательная база в обвинениях против букмекерских контор. Все обвинения основываются на слухах и неподтвержденных данных (активисты сами сегодня признали, что это неподтвержденные данные). Хотя всю информацию в отношении размеров уплачиваемых налогов и соответственно доходности букмекерских контор можно было бы легко проверить через публичные источники и государственные органы.

2. Игромания развивается в первую очередь в незаконных игорных заведениях, с которыми необходимо вести борьбу, привлекать к уголовной ответственности. Мы видим, что в последнее время правоохранительные органы активно работают в данном направлении, и мы, конечно, это очень поддерживаем. Однако именно государственные органы должны выявлять такие незаконные/подпольные заведения, которые могут прятаться за лицензиями букмекеров, тотализаторов и лотереи. Нужно проводить экспертизу уполномоченному государственному органу в отношении субъектов, выявлять нарушителей и предоставлять информацию в правоохранительные органы. Мы в этой части очень полагаемся на регулятора данной отрасли (Министерство культуры и спорта) и выступаем за ужесточение уголовной ответственности.

3. В части влияния игорного бизнеса на лудоманию (игровую зависимость) необходимо привлекать международные компании/институты с нормальной репутацией, которые смогут сделать беспристрастный и независимый анализ. После детального изучения отчетов и аналитических материалов на тему игровой зависимости можно будет готовить дорожную карту и понимать, какие наилучшие шаги в этом направлении можно предпринять. В этой части наша Ассоциация совместно с Министерством культуры и спорта разрабатывала концепцию «самоограничения», когда клиенты игорных заведений могут себя ограничить, чтобы ни казино, ни лотерейная компания, тотализаторы и букмекеры не могли обслуживать таких клиентов. Данный опыт мы переняли от развитых стран, и в будущем мы также получим рекомендации от международных институтов в части того, какие еще ноу-хау можно применить для нашей отрасли. При этом важно ко всему подходить очень взвешенно и беспристрастно.

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