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Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел

Сегодня, 07:34
Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел


Алексей Калайчиди назначен заместителем министра внутренних дел Казахстана. Распоряжение об этом подписал президент, сообщает пресс-служба Акорды.

«Алексей Калайчиди освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента», - указывается в тексте документа.

Алексей Калайчиди родился 3 января 1963 года. В 1985 году окончил Фрунзенский политехнический институт, в 1990 – Высшие курсы МВД СССР, в 2008 – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел

С 1985 по 1990 год - работал мастером спецуправления № 93 в Токмак Киргизской ССР, работал инженером в государственном проектном институте «Южгорсельпроект» в Шымкенте.

С 1990 года – проходил службу в органах внутренних дел, начал оперуполномоченным уголовного розыска Абайского РОВД Чимкентской области. Последовательно прошел все ступени карьерной лестницы в системе административной полиции: инспектор, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в ДВД Южно-Казахстанской области и центральном аппарате МВД.

С 2005 по 2006 год - руководил юридической службой МВД, а также инспекцией по личному составу.

С 2006 по 2008 год - заместитель начальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе.

С 2008 по 2016 год - работал в Администрации Президента: инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы.

С 2016 по 2019 год - назначен заведующим Отделом правоохранительной системы.

Награжден орденом «рмет» (2012 год) и 5 юбилейными медалями.

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