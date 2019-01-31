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В Kcell назначили нового руководителя

Сегодня, 07:46
В Kcell назначили нового руководителя


На должность главного исполнительного директора АО «Кселл» назначен уроженец Латвии Каспарс Кукелис. Решение совета директоров компании вступило в силу 29 января. Об этом сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

Каспарс Кукелис имеет более чем 20-летний опыт в телекоммуникационной сфере, в том числе управленческий. Последние два года занимал должность генерального директора дивизиона по розничному бизнесу филиала АО "Казахтелеком".


В Kcell назначили нового руководителя

В Кселл изменился состав Совета директоров

Входил в состав cовета директоров АО «Алтел» в качестве независимого директора. Долгое время возглавлял департамент маркетинга в Kcell, несколько лет занимал пост коммерческого директора компании.

Каспарс Кукелис окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «'кономика». Имеет степень EMBA — Harvard Business School, Бостон. Имеет 20-летний опыт в рекламной, медиа- и телекоммуникационной сфере.

Работал в компаниях "Рекламное агентство Панда", KAPS INTL, "Казына Инвест" Easy World MG, был президентом Ассоциации рекламных агентств Казахстана.

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