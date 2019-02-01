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В Акмолинской области увеличат посевные площади

Вчера, 07:43
В Акмолинской области увеличат посевные площади


В Жаркаинском районе Акмолинской области увеличатся посевные площади и возрастет переработка молочной продукции. Об этом на брифинге рассказал аким района Мурат Балпан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В целом по итогам года во всех отраслях экономики Жаркаинского района наблюдается положительная динамика. По итогам минувшего года районный бюджет исполнен на 100%. Поступления налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет составили 1499 млн тенге», - рассказал Балпан.

Жаркаинский район является одним из крупных зерносеющих районов не только Акмолинской области, но и всей страны. 99,2% посевного клина района составили зерновые и зернобобовые культуры. При этом площади зерновых и зернобобовых культур были увеличены на 22 тыс. га, в том числе пшеницы на 14 тыс. га (2017 - 581,9 тыс. га). На территории более 1,2 млрд га сельхозугодий в текущем году планируется увеличение площади посевных до 700 тысяч гектаров.


В Акмолинской области увеличат посевные площади

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«Основным направлением в развитии сельского хозяйства района остается развитие животноводства. Субсидирование этой отрасли составило более 61 млн тенге. На 121% наблюдается рост поголовья КРС. Производство мяса в живом весе, молока и яиц возросло более чем на 100%. В районе создана рабочая группа по развитию животноводства, разработан план увеличения поголовья сельскохозяйственных животных. В результате эффективной работы в селе Тасоткель создана молочно-товарная ферма семейного типа на 50 голов КРС молочной породы. Сегодня перерабатывается до одной тонны молока и выпускается до пяти видов молочной продукции. В перспективе - увеличение производства до 2 тонн», - отметили в ведомстве.

По программе развития территорий ведется реконструкция системы водоснабжения села Бирсуат. В текущем году планируется сдача объекта.

«В рамках модернизации коммунального хозяйства установлены 2 теплоисточника. Результатом проведенных работ стало подключение к централизованной отопительной системе 12 многоквартирных домов, административных зданий и бизнес-структур. В ходе подготовки к отопительному сезону отремонтированы 2,2 км тепловых сетей», - отметили на брифинге.

На открытие своего бизнеса 17 жаркаинцев получили кредиты на общую сумму 61,2 млн тенге.


«В рамках благоустройства административного центра завершен первый этап возведения аллеи Целинников. Установлена декоративная арка на Центральной площади, появились фотозоны, детская игровая площадка. Под эгидой празднования 100-летия основателя района Акпана Укубаева эти работы найдут свое продолжение и в текущем году», - добавили в ведомстве.
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