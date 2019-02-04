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Автопром в 2018 году добавил в бюджет республики 7,5 млрд тенге

Вчера, 07:39
Автопром в 2018 году добавил в бюджет республики 7,5 млрд тенге


Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей по итогам 2018 года превысили 7,5 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КазАвтоПрома.

Суммарные поступления производителей автомобильной техники в бюджет республики выросли на 2,7%, превысив 7,5 млрд тенге против 7,3 млрд тенге по итогам 2017 года.

Крупнейшим налогоплательщиком отрасли является усть-каменогорский завод АЗИЯ АВТО. На его долю приходится более половины (54,7%) налоговых поступлений автопрома. По итогам 2018 года в казну государства предприятием направлено 4,1 млрд тенге, что превышает показатели прошлого года в на 34,3%.

Налоговые платежи завода КАМАЗ-Инжиниринг (Кокшетау) выросли на 35,7%, до отметки 1,3 млрд тенге (17,9% отраслевых отчислений). Костанайский завод СарыаркаАвтоПром сократил поступления в бюджет более чем двое – на 58,4%. Они составили 945,5 млн тенге, или 12,6% отраслевых платежей.


Автопром в 2018 году добавил в бюджет республики 7,5 млрд тенге

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Далее в списке налогоплательщиков автопрома расположились СемАЗ (5,3%; 397,5 млн тенге), Daewoo Bus Kazakhstan (4,3%; 320,5 млн тенге) и Уральскагрореммаш (3,6%; 272,3 млн тенге).

Последнее место в списке налогоплательщиков отрасли занял Hyundai Trans Auto (доля – 1,8%). Налоговые платежи предприятия по итогам 2018 года сократились на 24% и составили 133 млн тг.

Совокупные продажи автопроизводителей республики выросли на 57,5% и достигли 29 тыс. 931 единиц техники. Сбыт завода АЗИЯ АВТО превзошел прошлогоднее значение на 34,6% (17,1 тыс. единиц).

Продажи СарыаркаАвтоПром показали рост в 2,5 раза (11,2 тыс. единиц). Аналогичный показатель КАМАЗ-Инжиниринг сократился на 12%, до 587 реализованных единиц транспорта. СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan завершили 2018 год с приростом продаж на 6,6% и 76,1% соответственно (584 и 155 единиц продукции). Спрос на линейку Hyundai Trans Auto сократился на 40,6% (до отметки 252 проданных автомобиля).
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