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Noor Capital купила три тонны золота у Венесуэлы

Вчера, 07:44
Noor Capital купила три тонны золота у Венесуэлы


Инвестиционная компания Noor Capital базирующаяся в Абу-Даби 21 января купила три тонны золота у Центробанка Венесуэлы.Об этом сообщает сайт Росбалт.

В Twitter организации отмечается, что эта покупка не нарушила международные нормы и местное законодательство.

«Noor Capital не участвуется в любых незаконных сделках», — добавили в компании. Однако в дальнейшем Noor Capital решила не совершать сделки до урегулировании ситуации в Венесуэле.


Noor Capital купила три тонны золота у Венесуэлы

Центробанки купили рекордный объем золота за 50 лет

Ранее сообщалось, что венесуэльский Центробанк отложил отправку 20 тонн золота за рубеж на фоне политического кризиса. Всего в феврале Каракас якобы планировал продать из 132 тонн золотых запасов 29 тонн.

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