Более четверти депозитов казахстанцев не превышают 5 млн тенге

7-02-2019, 07:37

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в банках - участниках системы коллективного страхования на конец III квартала 2018 года объем вкладов населения составил 8,4 трлн тенге. Такие данные приводит ranking.kz.



В общем объеме розничных депозитов 86,1%, или 7,3 трлн тенге, приходились на срочные вклады; 10,6%, или 895,7 млрд тенге, составляли остатки средств на текущих (412,3 млрд тг) и карт-счетах (483,4 млрд тг); на условные вклады приходились 3,1%, или 259,5 млрд тенге; вклады до востребования составляли 0,2%, или 19,7 млрд тенге.

Более половины срочных вкладов открыты на срок более 12 месяцев — 4,5 трлн тенге (61,8%); на срок от 6 до 12 месяцев — 2,7 трлн тенге (37,1%), на срок до 6 месяцев — лишь 76,7 млрд тенге (1,1%).

По объемам размещаемых средств самый высокий удельный вес у вкладов до 5 млн тенге — 26,4% (1,9 трлн тг), на втором месте вклады свыше 500 млн тенге — 24,7% (1,8 трлн тг), на третьем — от 50 до 500 млн тенге: 19,2% (1,4 трлн тг).

Ключевая функция КФГД — выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае принудительной ликвидации банка -участника системы обязательного гарантирования депозитов. Для этого на конкурсной основе выбирается банк-агент для расчетов с вкладчиками.

Напомним, в 2018 году были лишены лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк. Банками-агентами по выплате возмещения стали Банк ВТБ (Qazaq Banki), Евразийский Банк (Банк Астаны) и АО «Казпочта» (Эксимбанк).

Банк ВТБ выплатил вкладчикам 19,2 млрд тенге, остаток гарантийного возмещения к выплате на 31 января 2019 года составил 1,2 млрд тенге.

Евразийский Банк выплатил уже 30,7 млрд тенге, остаток — 6,8 млрд тенге.

Казпочта начала выплату только с 4 февраля текущего года, остаток гарантийного возмещения составляет 258,3 млн тенге.

Данные НБ РК несколько отличаются от данных КФГД: так, объем вкладов населения в банках, входящих в систему коллективного страхования, по информации регулятора, на конец 2018 года составил 8,8 трлн тенге — на 544 млрд тенге (6,6%) больше, чем годом ранее. Доля срочных вкладов за год сократилась с 89,2% до 87,4%.

Среди БВУ-участников системы гарантирования депозитов самая высокая доля срочных вкладов у Жилстройсбербанка: 97,9% (годом ранее — 99,2%). Общий объем депозитов физлиц у банка за год вырос с 524,6 млрд до 637,6 млрд тенге.

Второе место по доле срочных вкладов занимает Хоум Кредит Банк: 97,5% (годом ранее — 98,9%), общий объем розничных вкладов за год вырос на 27%, до 68 млрд тенге.

Высокая доля срочных вкладов в общем объеме розничных депозитов также у Bank RBK: 95,6% (годом ранее — 95,1%), общий объем вкладов составил 146 млрд тенге, рост за год — на 23,6%.