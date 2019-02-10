Беспилотный автобус с использованием сети 5G тестируют в Китае

Вчера, 07:58

В городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая тестируют беспилотный автобус с использованием мобильной сети 5G., передает russian.news.cn.

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Автобус оснащен такими технологиями, как сеть контроллеров /Controller Area Network/ и лазерный локатор. Он способен выполнять все автономные операции с помощью мобильной сети 5G.

Максимальная проектная скорость электрического 12-местного автобуса - 20 км в час.

Автобус был совместно разработан компаниями China Mobile, Huawei, Юго-восточным университетом и французской компанией Easy Mile.