Moody’s повысило рейтинг России до инвестиционного уровня

Вчера, 07:57

Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3, говорится в сообщении агентства. Прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Повышен и другой краткосрочный рейтинг с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3), пишет РБК.



«Повышение рейтингов России отражает позитивное влияние политики, проводимой в последние годы для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей, а также снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции», — сказано в сообщении.

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По мнению Moody’s, высока вероятность дополнительных санкций со стороны конгресса в предстоящие месяцы, и эти санкции будут включать запрет на покупку и, возможно, владение российскими гособлигациями и бумагами ряда госбанков и госкомпаний для американских инвесторов. Но способность российского правительства выдержать внешние шоки увеличилась со времени понижения кредитного рейтинга в 2015 году, отмечает агентство. Данные внешнего сектора (международные резервы, платежный баланс) сейчас лучше, чем были год назад и в некоторых отношениях лучше, чем в 2014 году, когда начались санкции, констатирует агентство.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя решение рейтингового агентства, назвал его «справедливым, хотя и несколько запоздалым». «Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody’s, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну», — сказал он.

Moody's оставалось последним агентством, которое сохраняло суверенный рейтинг России на «мусорном» (неинвестиционном) уровне. В октябре минувшего года агентство допускало, что суверенный кредитный рейтинг России может стать инвестиционным уже в 2019 году.