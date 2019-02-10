«Завуалированные» барьеры мешают развитию торговли в ЕАЭС

Вчера, 07:41

Предприниматели Казахстана сталкиваются с «завуалированными» барьерами, которые препятствуют эффективной торговле в ЕАЭС, считает председатель сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Парламента.



Он напомнил, что 6 декабря 2018 года главами государств-членов принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, определен вектор развития союза.

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«В числе ключевых направлений – обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его возможностей для бизнеса и потребителей путем полного устранения барьеров и максимального сокращения изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на рынке ЕАЭС. Это важно, учитывая, что со стороны государств-участников все еще предпринимаются протекционистские меры по защите своих внутренних рынков без учета интересов стран-партнеров», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Председатель сената Парламента перечислил чувствительные проблемы, препятствующих свободной торговле в союзе.

«Можно назвать значительное количество барьеров во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, доступе на внутренние рынки, «негласный запрет» на ввоз отдельных товаров, препятствия со стороны местных региональных властей. Несмотря на задекларированное отсутствие внутренних таможенных границ, наши предприниматели сталкиваются с их наличием в «завуалированном» виде. Все это негативно сказывается на взаимной торговле, создает скептическое отношение к евразийской интеграции в бизнес-сообществе, препятствует развитию интеграции», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Спикер сената подчеркнул, что координация торгово-экономической политики ЕАЭС требует улучшения.