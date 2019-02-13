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Британские компании вложили $10 млрд в бизнес в Евросоюзе

Вчера, 07:48
Британские компании вложили $10 млрд в бизнес в Евросоюзе


Исследование Лондонской школы экономики показало, что Brexit вытеснил британские деньги из Великобритании. Ученые из Центра экономических результатов CEP изучили, как голосование по выходу из ЕС повлияло на внешние инвестиции британских компаний, пишет vestifinance.ru.

Выяснилось, что компании Соединенного Королевства увеличили свои инвестиции в страны ЕС на 8,3 млрд фунтов (10,73 млрд долларов) на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из Европейского союза.

Учеными было установлено, что голосование по Brexit привело к 12%-ному увеличению новых прямых иностранных инвестиций в странах ЕС британскими фирмами. Согласно отчету, эти инвестиции в противном случае были бы направлены на внутренний рынок. Следовательно, это потерянные инвестиции для Великобритании.

Между тем инвестиции из ЕС в Великобританию снизились после голосования, при этом новые ПИИ сократились на 11%. Это привело к дополнительным потерям в размере 3,5 млрд фунтов (4,52 млрд долларов), при этом авторы отчета полагают, что убытки для Великобритании значительно возрастут в случае Brexit без сделки.


Британские компании вложили $10 млрд в бизнес в Евросоюзе

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Великобритания собирается покинуть ЕС 29 марта. При этом законодатели страны до сих пор пытаются прийти к компромиссу и заключить сделку по Brexit.

Авторы доклада предполагают, что британские компании переводят производство в ЕС, поскольку они ожидают, что Brexit усилит барьеры для торговли и миграции, что сделает Великобританию «менее привлекательным местом для ведения бизнеса».

«Экономический риск Brexit выше на британской стороне. Британские фирмы вынуждены вкладывать больше средств в ЕС, но не наоборот», - комментирует ситуацию один из авторов отчета, Денис Нови.

Рейн Ньютон-Смит, главный экономист Конфедерации британской промышленности, заявил ранее, что угроза Brexit без сделки заключалась в «охлаждении инвестиций и росте голода».

«Бездействие создаст значительные проблемы для наших ведущих мировых сервисных компаний, и в большинстве случаев этого можно избежать только путем перемещения рабочих мест и инвестиций из Великобритании в ЕС», - пояснил эксперт.

Опубликованные 11 февраля данные Управления национальной статистики Великобритании показали, что экономический рост в стране упал до самого низкого уровня за последние шесть лет в последнем квартале 2018 года.

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