Данияр Акишев обозначил причины укрепления тенге

Вчера, 07:32

В январе 2019 года месячная инфляция составила 0,5%, годовая инфляция замедлилась до 5,2%, а текущий уровень базовой ставки при отсутствии шоков будет обеспечивать формирование инфляции внутри нового коридора 4-6%. Курс тенге к доллару укрепился с начала года на 1,4%, рассказал глава Нацбанка на заседании правительства, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Данияр Акишев проинформировал, что с начала года наблюдается укрепление тенге к доллару. Так, по состоянию на 8 февраля курс тенге составил 378,73 тенге за доллар. «Это происходит на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти и укрепления российского рубля», - сказал он.

Глава финрегулятора отметил, что Национальный Банк продолжит придерживаться режима свободно плавающего обменного курса. Объем нетто-интервенций Нацбанка на валютном рынке в январе 2019 года был равен нулю.

Более четверти депозитов казахстанцев не превышают 5 млн тенге

«Золотовалютные резервы Национального банка на конец января, по предварительным данным, составили 30,6 млрд долларов, активы Национального фонда – 58,2 млрд долларов. Общие международные резервы составили 88,8 млрд долларов», - рассказал глава финрегулятора.

Акишев также подчеркнул, что впервые с 2014 года счет текущих операций за календарный год сложился с профицитом в 0,9 млрд долларов, что подтверждает улучшение макроэкономических тенденций и будет оказывать положительное влияние на курс тенге.

«Улучшение связано с ростом торгового баланса на 58%, до 27 млрд долларов. Чистый приток капитала по прямым иностранным инвестициям вырос на 10% и составил 4,1 млрд долларов», - прокомментировал председатель Национального банка.

В 2018 году депозиты выросли на 6%, до 18,6 трлн, тенге благодаря росту депозитов в национальной валюте на 4,5%, а депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизились на 7%. Долларизация депозитов за прошлый год практически не изменилась и на конец декабря составила 48%. Рынок кредитования продолжает восстанавливаться.

«За прошедший год выдача новых кредитов выросла на 24%, или 2,6 трлн тенге. Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 7%, или 884 млрд тенге. Ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 11,7% в декабре», - отметил Акишев.

Он также рассказал, что в рамках задачи по предоставлению долгосрочных ресурсов для приоритетных секторов экономики на сумму 600 млрд тенге Национальный банк совместно с правительством и банками выработал механизмы финансирования проектов, и сейчас начинается их реализация. Как сказал Акишев, данное направление обеспечит в этом году дополнительный прирост кредитования.

Глава финрегулятора напомнил, что реализация программы «7-20-25» осуществляется через 8 банков. «По состоянию на 7 февраля банками одобрена 5181 заявка на сумму 61 млрд тенге. Национальным банком проводится активная разъяснительная работа, ход программы освещается в средствах массовой информации, социальных сетях, действует круглосуточный call-центр», - добавил Акишев.

Председатель Национального банка подчеркнул, что постепенно улучшается ситуация на финансовом рынке.

«Активы банков по итогам года увеличились на 4,5%, до 25,2 трлн тенге. Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 7,4% от ссудного портфеля. Год назад этот показатель составлял 9,3%. Активы страховых организаций выросли на 13%, до 1 трлн тенге. Страховые резервы при этом увеличились на 13%, составив 520 млрд тенге», - рассказал он.

Акишев также обратил внимание на то, что объем безналичных операций с использованием платежных карточек в прошедшем году вырос в 2 раза, до 6,4 трлн тенге. Почти в три раза вырос объем безналичных транзакций населения через интернет и мобильный банкинг. Ежедневно через эти цифровые каналы проводились 500 тыс. операций на сумму 8,6 млрд тенге.

«Для расширения использования безналичных платежей 7 февраля Национальным банком запущена Система мгновенных платежей по номеру мобильного телефона Suqar», - сказал Акишев, отметив, что на сегодня сервис предоставляют 3 банка, а также ожидается поэтапное подключение других банков второго уровня.