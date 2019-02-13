Габит Байжанов стал директором Службы внешней разведки

Вчера, 07:43

Габит Байжанов назначен директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Другим указом Исатай Сартаев назначен заместителем директора Службы внешней разведки «Сырбар».



Байжанов Габит Жакыпбаевич родился 1 ноября 1963 года. Генерал – лейтенант внешней разведки.





С 2006 по 2009 годы - заместитель директора Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности РК.

С 2009 по 2015 годы - первый заместитель директора Службы внешней разведки РК «Сырбар».

С 2015 по 2018 годы - директор Службы внешней разведки РК «Сырбар».

С 19 сентября 2018 по 12 февраля 2019 года - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности РК.

Государственные награды: Орден «Да» II степени (2015 г.).

Сартаев Исатай Бахтиярович родился 3 марта 1960 года в Актюбинской области. Член Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, рабочей группы по регулированию выезда казахстанских граждан за рубеж для получения образования. Генерал-майор (05.2011).



С 2009 по 2015 годы - заместитель директора Службы внешней разведки «Сырбар».

С 2015 по 2018 годы - первый заместитель Службы внешней разведки «Сырбар».

С 2018 по 2019 годы - временно исполняющий обязанности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».