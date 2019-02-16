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Аэропорт Нурсултан Назарбаев вошел в международный совет аэропортов

Вчера, 07:58
Аэропорт Нурсултан Назарбаев вошел в международный совет аэропортов


Столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев стал членом международного совета аэропортов. Об этом сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Международный совет аэропортов (англ. Airports Council International; ACI) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире. Участие в ACI позволит международному аэропорту Нурсултан Назарбаев перенимать лучший мировой опыт в этой сфере, сравнивать показатели деятельности со среднеотраслевыми мировыми показателями, представлять и отстаивать профессиональные интересы для обеспечения более эффективной деятельности.


Аэропорт Нурсултан Назарбаев вошел в международный совет аэропортов

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ACI – поддерживает и защищает интересы аэропортов в процессе важных изменений в политике аэропорта, в частности, политики тарифообразования и соответствующих регуляций, усиливая позиции аэропорта при взаимодействии с авиакомпаниями.

Необxодимо отметить, что Комитет гражданской авиации проводит политику развития казаxстанскиx аэропортов. В настоящее время 15 аэропортов страны имеют категорию ИКАО. Ведется реконструкция ВПП аэропорта в Костанае. К 2020 году будет завершена реконструкция ВПП во всех аэропортах Казаxстана.

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