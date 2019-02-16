Агентство по водным ресурсам предложили создать в Казахстане

Вчера, 07:47

В Сенате состоялась встреча членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности с представителями государственных органов по вопросам гражданской зашиты, в частности, обеспечения водной безопасности и подготовки к весенним паводкам. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Подчеркнув особую актуальность рассматриваемого вопроса, председатель сенатского комитета Дарига Назарбаева обратила внимание на ряд системных ошибок в работе государственных органов, которые приводят к тому, что ожидаемые паводки превращаются в неконтролируемые катастрофы.

«Здесь имеет место целый ряд проблем: это малочисленность и неукомплектованность кадрами уполномоченного органа, недофинансирование гидрометеорологических служб, неправильное проектирование строительства гидротехнических сооружений, незаконное строительство населенных пунктов на участках, подвергающихся риску затопления и многие другие», - сказала сенатор.

Дарига Назарбаева рассказала о многочисленных жалобах на судей

По мнению Дариги Назарбаевой, нерешенным вопросом остается несогласованность правовых актов различных ведомств в области безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, пересмотр сроков проведения многофакторного анализа. С докладами о проводимой работе и мерах, предпринимаемых для предотвращения разрушительных последствий паводков доложили вице-министр МВД Юрий Ильин, вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, заместитель акима Акмолинской области Василий Крылов, заместитель акима ВКО Серик Актанов.

ЧС и в пределах водоохранных полос и зон, до сих пор не решена проблема 29 бесхозяйных ГТС, в течение последних 3 лет финансовые средства на модернизацию системы оповещения МИО Атырауской, Мангистауской и Костанайской областей не выделяются. О проблемах обеспечения водной безопасности депутатам рассказали ученые и представители экспертных сообществ. По мнению директора научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Наримана Кипшакбаева, из всего перечня проблем самой неотложной является повышение статуса управления водой на национальном и местном уровнях. Он предложил создать Национальный водный Совет при Президенте Республики Казахстан и Агентство по водным ресурсам при Правительстве. Дарига Назарбаева поддержала предложение ученых.

«Мы должны всем депутатским корпусом добиваться решения данного вопроса», - подчеркнула сенатор.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в марте прошлого года Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента были даны рекомендации. Однако работа по их исполнению уполномоченными государственными органами не проводится, считают сенаторы.

