Новости / Государство

Airbus откажется от самолетов A380

Вчера, 07:41
Airbus откажется от самолетов A380


Компания Airbus закроет производство двухпалубного пассажирского самолета A380 — поставки крупнейшего серийного авиалайнера в мире будут завершены к 2021 году. Об этом объявила сама компания. Причиной стало решение авиакомпании Emirates сократить свой заказ на эти самолеты с 162 до 123 бортов, пишет РБК.

«У нас нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам другим авиакомпаниям в последние годы. Это приводит нас к окончанию поставок А380 в 2021 году», — приводит Airbus слова гендиректора компании Тома Эндерса (свои полномочия он сложит в апреле 2019 года).

В компании заверили, что сохранят техническую поддержку А380, которые находятся в эксплуатации. «Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет. Airbus, конечно, будет оказывать полную поддержку операторам A380», — отметил Эндерс.


Airbus откажется от самолетов A380

Бразилия одобрила партнерство Boeing и Embraer

А380 был флагманом авиапарка Emirates. Теперь перевозчик решил заказать также 40 самолетов A330-900 и 30 самолетов A350-900 из новейшего поколения широкофюзеляжных самолетов Airbus.

«Как бы мы ни сожалели о позиции авиакомпании [касательно А380], выбор A330neo и A350 для ее будущего роста является большой поддержкой нашего очень конкурентоспособного семейства широкофюзеляжных самолетов», — заявил Гийом Фори, президент Airbus Commercial Aircraft и будущий генеральный директор Airbus.

Airbus A380 совершил первый полет весной 2005 года, эксплуатация началась два года спустя. Первая версия самолета могла вместить до 853 человек. Максимальная взлетная масса — 575 т, размах крыльев — почти 80 м, максимальная дальность полета — более 15 тыс. км.

При максимальном спросе Airbus выпускала 30 А380 в год. В прошлом году объемы производства упали до 12 самолетов этой модели.

  • Просмотров: 59
Похожие материалы
  • Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов
  • Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Airbus начнет производить самолеты с Bombardier
  • Airbus представила новую версию крупнейшего лайнера Airbus представила новую версию крупнейшего лайнера
  • Airbus сократит число выпускаемых в год A380 Airbus сократит число выпускаемых в год A380
  • Airbus и Siemens займутся совместной разработкой технологии электрических самолетов Airbus и Siemens займутся совместной разработкой технологии электрических самолетов
    • Отзывы читателей
    Аэропорт Нурсултан Назарбаев вошел в международный совет аэропортов Аэропорт Нурсултан Назарбаев вошел в международный совет аэропортов Государство Вчера, 07:58
    Агентство по водным ресурсам предложили создать в Казахстане Агентство по водным ресурсам предложили создать в Казахстане Государство Вчера, 07:47
    Аким Актау: В 2018 году в госсобственность было возвращено 7 участков Аким Актау: В 2018 году в госсобственность было возвращено 7 участков Государство Вчера, 07:43
    Airbus откажется от самолетов A380 Airbus откажется от самолетов A380 Государство Вчера, 07:41
    Арман Турлубек назначен заместителем акима Астаны Арман Турлубек назначен заместителем акима Астаны Государство Вчера, 07:40
    Британские компании вложили $10 млрд в бизнес в Евросоюзе Британские компании вложили $10 млрд в бизнес в Евросоюзе Государство 13-02-2019, 07:48
    Бауыржан Байбек рассказал об изменениях на вокзале Алматы-1 Бауыржан Байбек рассказал об изменениях на вокзале Алматы-1 Государство 13-02-2019, 07:45
    Габит Байжанов стал директором Службы внешней разведки Габит Байжанов стал директором Службы внешней разведки Государство 13-02-2019, 07:43
    В России отзывают тысячи автомобилей Peugeot и Citroen В России отзывают тысячи автомобилей Peugeot и Citroen Государство 13-02-2019, 07:35
    Данияр Акишев обозначил причины укрепления тенге Данияр Акишев обозначил причины укрепления тенге Государство 13-02-2019, 07:32
    Беспилотный автобус с использованием сети 5G тестируют в Китае Беспилотный автобус с использованием сети 5G тестируют в Китае Государство 10-02-2019, 07:58
    Moody’s повысило рейтинг России до инвестиционного уровня Moody’s повысило рейтинг России до инвестиционного уровня Государство 10-02-2019, 07:57
    Sony намерена выкупить свои акции Sony намерена выкупить свои акции Государство 10-02-2019, 07:47
    «Завуалированные» барьеры мешают развитию торговли в ЕАЭС «Завуалированные» барьеры мешают развитию торговли в ЕАЭС Государство 10-02-2019, 07:41
    General Motors вышел в прибыль по итогам года General Motors вышел в прибыль по итогам года Государство 10-02-2019, 07:32
    Бекжан Пирматов возглавил Цеснабанк Бекжан Пирматов возглавил Цеснабанк Государство 7-02-2019, 08:00
    Cirque du Soleil рассчитывает на рекордную выручку Cirque du Soleil рассчитывает на рекордную выручку Государство 7-02-2019, 07:49
    Mercedes-Benz отзывает в России тысячи автомобилей Mercedes-Benz отзывает в России тысячи автомобилей Государство 7-02-2019, 07:41
    Более четверти депозитов казахстанцев не превышают 5 млн тенге Более четверти депозитов казахстанцев не превышают 5 млн тенге Государство 7-02-2019, 07:37
    Ардак Тенгебаев получил новую должность Ардак Тенгебаев получил новую должность Государство 7-02-2019, 07:35