Airbus откажется от самолетов A380

Вчера, 07:41

Компания Airbus закроет производство двухпалубного пассажирского самолета A380 — поставки крупнейшего серийного авиалайнера в мире будут завершены к 2021 году. Об этом объявила сама компания. Причиной стало решение авиакомпании Emirates сократить свой заказ на эти самолеты с 162 до 123 бортов, пишет РБК.



«У нас нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам другим авиакомпаниям в последние годы. Это приводит нас к окончанию поставок А380 в 2021 году», — приводит Airbus слова гендиректора компании Тома Эндерса (свои полномочия он сложит в апреле 2019 года).

В компании заверили, что сохранят техническую поддержку А380, которые находятся в эксплуатации. «Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет. Airbus, конечно, будет оказывать полную поддержку операторам A380», — отметил Эндерс.

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А380 был флагманом авиапарка Emirates. Теперь перевозчик решил заказать также 40 самолетов A330-900 и 30 самолетов A350-900 из новейшего поколения широкофюзеляжных самолетов Airbus.

«Как бы мы ни сожалели о позиции авиакомпании [касательно А380], выбор A330neo и A350 для ее будущего роста является большой поддержкой нашего очень конкурентоспособного семейства широкофюзеляжных самолетов», — заявил Гийом Фори, президент Airbus Commercial Aircraft и будущий генеральный директор Airbus.

Airbus A380 совершил первый полет весной 2005 года, эксплуатация началась два года спустя. Первая версия самолета могла вместить до 853 человек. Максимальная взлетная масса — 575 т, размах крыльев — почти 80 м, максимальная дальность полета — более 15 тыс. км.

При максимальном спросе Airbus выпускала 30 А380 в год. В прошлом году объемы производства упали до 12 самолетов этой модели.