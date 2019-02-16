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Аким Актау: В 2018 году в госсобственность было возвращено 7 участков

Вчера, 07:43
Аким Актау: В 2018 году в госсобственность было возвращено 7 участков


В городе Актау проведены масштабные мероприятия по возврату государству неосвоенных
земель. В прошлом году в государственную собственность было возвращено 7
земельных участков общей площадью 126 га, которые были направлены на
благоустройство по развитию туризма в регионе. Об этом на отчетной встречей перед населением Актау заявил акима города Галымжан Ниязов.

«По решению
суда планируется вернуть в государственную собственность участок между
жилым массивом «Самал» в 15 микрорайоне и пляжем «Достар». Затем
построить в этой зоне аквапарк. Кроме того, планируется благоустроить
участок протяженностью 1,5 км между кафе «Ля-море» и кафе «Алые паруса».
Был разработан эскизный проект по благоустройству пешеходных переходов
на набережной данного участка. Эти работы будут выполнены за счет
собственников данных земельных участков», - заметил аким.

Также Галымжан Ниязов рассказал на проводимой работе в социальной сфере. «В 2018
году по городу создано 11 575 новых рабочих мест. Из них 1624 жителя
города трудоустроены на постоянную работу через центр занятости. 26 338
гражданам оказана денежная помощь, 1236 инвалидам выданы специальные
средства в количестве 586 500 штук: кресло-коляски,
тифло-сурдо-средства, обязательные гигиенические средства», - сообщил градоначальник.

Он отметил, что в 2018 году промышленными предприятиями города произведено продукции на сумму 222,5 млрд тенге.

По его словам, в государственный бюджет поступило налогов и других обязательных платежей в размере 341,3 млрд тенге.

Для увеличения источников налоговых поступлений в местный бюджет акиматом проведена инвентаризация всех субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате в 2017 году было 1451 субъектов, в 2018 году 2370 субъектов.

В сфере образования также наблюдается много изменений.

По словам акима, в 2018 году в городе открыто 9 детских садов на 1495 мест. «Таким образом, доля детей в возрасте от 3 до 6 лет составила 98,1%, что составляет 13 630 детей. Для стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет состоящих в очереди планируется открытие детских садов на 555 мест на первых этажах многоэтажных домов и на 280 мест в здании бывшего детского интерната в 14 микрорайоне», - отметил аким.

Отмечается, что в 2017-2018 учебном году средний показатель Единого национального тестирования по городу Актау составил 71,6 балла. По городу 47 учащихся стали обладателями знака «Алтын белгі», 50 учащихся стали обладателями аттестата с отличием. За счет средств местного бюджета 1430 детей из многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов с детства, родителей инвалидов І и ІІ групп обеспечены бесплатным горячим питанием в средних школах.

«Что касается органов управления объектом кондоминиума, то с начала 2018 года поступило 377 жалоб на деятельность КСК. В связи с этим при городском общественном совете создана комиссия по рассмотрению проблемных вопросов в работе управляющих компаний и КСК (ПКСК). Основная работа комиссии определять проблемные вопросы, поднятые в жителями, с запросом всех необходимых документов от органов управления объектом кондоминиума по рассмотрению заявлений, жалоб, доказательств, поступивших от собственников жилых помещений»,- заметил аким.

В 2018 году через Казахстанскую ипотечную компанию были вручены ключи ключи 478 квартир в 32А микрорайоне. Также через «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в этом году будет введен эксплуатацию 812 квартирный дом в 32А мкр. Построен и сдан в эксплуатацию 655-квартирный жилой дом «Акку-1» в 33 мкр.

«В 34 мкр.открыт и введен в эксплуатацию центр «Ана мен Бала». В настоящее время в 33 мкр.ведется строительство 670 квартирного (Акку-3) многоэтажного жилого дома. Кроме того, в этом году будет запущен объект «КОС-2». Для проведения праздничных мероприятий и отдыха горожан завершены и сданы в эксплуатацию работы по благоустройству прибрежной зоны в 4А мкр «Скальная тропа» и набережная в 15а микрорайоне», - отметил аким Галымжан Ниязов.

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