Алматы занял первое место в стране по численности занятых в МСБ

Вчера, 07:42

Бауыржан Байбек провел расширенное совещание по реализации государственных программ и Пяти социальных инициатив Главы государства, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

По итогам года в Алматы достигнуты все основные показатели. Так, в рамках программы «Нурлы жер» на территории мегаполиса введено 323,8 тыс.кв.м. или 4 725 квартир. В этом году запланировано строительство еще порядка 340 тыс.кв.м. жилого фонда. Активно реализуется президентская программа «7-20-25». Сегодня более 25% заявок по всей стране приходятся именно на Алматы. Кроме того, за последний год введено в эксплуатацию 2 млн. кв.м. жилья или более 11,5 тыс. квартир. До конца текущего года будет введено еще 2,1 млн. кв.м.

Зафиксирован активный рост и среди субъектов малого и среднего бизнеса. При этом город также уверенно занимает первое место по численности занятых в данной сфере. По итогам 9 месяцев выпуск продукции МСБ составил 4,7 трлн. тенге с увеличением на 21,2% и с долей в страновом объеме выпуска продукции – 26,4%, что является самым высоким показателем по республике.

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В сфере образования также отмечается позитивная динамика. Для снижения дефицита ученических мест и очередности в детские сады, связанной с интенсивной миграцией, ростом рождаемости и присоединением новых территорий, в 2018 году введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в Наурызбайском районе, новые пристройки к трем школам на 1400 ученических мест, 3 государственных детских сада на 730 мест. Кроме того, по итогам года открыты 6 частных школ на 2,5 тысячи мест и 170 частных детских садов на 4936 мест.

В конце января будут сданы в эксплуатацию еще 2 государственных детских садов на 440 мест. Ведется строительство школы на 600 мест в Алатауском районе и 3 государственных детских садов на 360 мест. В рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса будут построены дополнительные учебные корпуса еще в 4 центральных загруженных школах.

В целях улучшения условий студенческой молодежи по поручению Главы государства в Алматы уже построены 3 общежития на 1200 мест, в том числе одно модернизировано. До конца года будет завершено строительство еще 5 общежитий на 2680 мест и одновременно начнется строительство 12 общежитий на 6300 мест. В целом до конца 2020 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 42 общежитий на 19 480 мест.

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В ходе совещания акимом Алматы была заслушана информация о дальнейших темпах по газификации города и непосредственно частного сектора. По словам заместителя акима Алмаса Мадиева, к системе газоснабжения уже подключено 99% абонентов. Из 2217 оставшихся жилых домов, запланированных к газификации, что составляет всего 1% от частного сектора, 200 домов уже подключены. Еще порядка 1000 домов получили доступ к подключению газоснабжения, а оставшиеся 1017 домов планируется обеспечить доступом к распределительным сетям в третьем квартале текущего года.

Вместе с тем Бауыржан Байбек обратил особое внимание на необходимости не просто подведения соответствующей инфраструктуры, а обеспечения полного перехода частного сектора на газ. Сегодня некоторые жители продолжают отапливать свои дома вредными для атмосферы материалами, в том числе зачастую некачественным углем, резиной и др.

Учитывая необходимость кардинального улучшения экологии в городе, аким Алматы поручил разобраться в данном вопросе с привлечением природоохранной прокуратуры. Вместе с тем уже достигнута договоренность со всеми компаниями о снижении цен на подключение к газовым сетям. Так, предусмотрены скидки для социально-уязвимых слоев населения. К примеру, для участников ВОВ – бесплатно, для малоимущих и многодетных матерей – 50%, для инвалидов I,II групп – 30%.