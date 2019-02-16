Арман Турлубек назначен заместителем акима Астаны

Вчера, 07:40

Заместителем акима Астаны назначен Арман Турлубек. Такое распоряжение подписал аким столицы, передает http://astana.gov.kz/



Новый заместитель акима будет отвечать за вопросы энергетики, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды.

Турлубек Арман Алашулы - уроженец Карагандинской области, родился 6 мая 1971года. Образование экономическое, техническое. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Казахскую государственную академию Управления.

Сергей Хорошун стал заместителем управделами Президента





С 1999 года - работал в системе акимата по Карагандинской области: директор Департамента энергетики и связи и коммунального хозяйства, аким города Сатпаев.

С 2008 по 2010 годы - работал заместителем акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике.

С 2010 по 2014 годы - был председателем Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы - занимал ответственные должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 годы - был акимом района «Сарыарка» города Астаны.





Награжден медалями: «10 жыл Астана», медаль «Ерен ебек шін» и почетным нагрудным знаком «азастан Республикасыны ебек сіірген энергетигі». Имеет почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ». Женат, имеет троих детей.