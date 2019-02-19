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20 сайтов госорганов временно недоступны

Вчера, 07:40
20 сайтов госорганов временно недоступны


О том, что временно ограничен доступ к двадцати сайтам ведомств, сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) на странице в "Фейсбуке".

Специалисты НИТ объясняют данную меру возникшими внеплановыми работами на телекоммуникационном оборудовании. Известно, что профилактическое мероприятие проведут с 21:00 часов субботы до 13:00 часов воскресенья.
В список ресурсов, работа которых будет прекращена в выходные дни вошлиНациональный удостоверяющий центр Республики Казахстан;

Портал "Электронного Правительства";
Платежный Шлюз "Электронного Правительства";Национальный Шлюз Республики Казахстан;Внешний Шлюз "Электронного правительства";Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;Единая информационная система обязательного технического осмотра;Государственная база данных "Е-лицензирование";Портал "Открытого Правительства";Сервисный программный продукт "Маркировка товаров";Сервисный программный продукт База "Монополист";сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;сайт Конституционного совета Республики Казахстан;сайт Верховного Суда Республики Казахстан.Представители акционерного общества принесли гражданам свои извинения в связи с причиненными неудобствами.
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