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Honda хочет закрыть завод в Англии к 2022 году

Вчера, 07:50
Honda хочет закрыть завод в Англии к 2022 году


Японский автопроизводитель Honda планирует объявить о закрытии своего завода в британском городе Суиндон в 2022 году, сообщает телеканал Sky News. Об этом пишет Прайм.

"Honda готовится объявить о закрытии своего завода в Суиндоне, что поставит под удар 3,5 тысячи рабочих предприятия", — сообщает телеканал.

Отмечается, что официально о планах закрытия завода компания может объявить во вторник.

Агентство Рейтер отмечает, что в прошлом году на заводе было произведено около 160 тысяч моделей Honda Civic, что составляет чуть более 10% от общего объема производства автомобилей в Великобритании.

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