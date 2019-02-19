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SOCAR будет управлять буровой установкой в Казахстане

Вчера, 07:52
SOCAR будет управлять буровой установкой в Казахстане


Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) передает в доверительное управление азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR самоподъемную плавучую буровую установку, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе нацкомпании.

Соответствующий договор подписан в субботу в Астане дочерними компаниями сторон ТОО "KMG Drilling&Services" в лице гендиректора Андаря Шукпутова и "Caspian Drilling CompanyLtd" в лице генерального директора Фарида Ахундова.
Документ был подписан в присутствии председателя правления КМГ Алика Айдарбаева и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.

"Основной целью договора является эксплуатация СПБУ на проектах, реализуемых азербайджанской стороной. Так, одним из проектов является использование СПБУ на структуре Абшерон, разрабатываемой компанией "Вritish Рetroleum", - говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества также предусмотрена модернизация СПБУ, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной свыше 6 тыс. метров. Казахстанские специалисты будут участвовать в бурении и оказывать техническую поддержку в ходе эксплуатации СПБУ в азербайджанском секторе Каспийского моря.
В январе SOCAR и КМГ подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий транспортировку в Баку и последующую модернизацию плавучей буровой установки Satti, принадлежащей КМГ.

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