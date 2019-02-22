Apple потеряла статус самой инновационной компании

Сегодня, 08:00

Деловой портал Fast Company опубликовал новый рейтинг инновационных компаний — в него вошли 50 технологических лидеров, включая Apple. Правда, компания сдала позиции в сравнении с прошлогодним рейтингом, опустившись с 1-го места на 17-е. Об этом сообщает Рамблер.

Как отмечает редакция Fast Company, главной инновацией Apple за прошлый год стал не смартфон или планшет, а чипсет A12 Bionic — первый SoC в отрасли, выполненный по 7-нм техпроцессу.

Годом ранее компания взяла «золото» в рейтинге инноваций благодаря наушникам AirPods, смартфону iPhone X и вкладу в развитие дополненной реальности.

Стоит уточнить, что Apple по-прежнему обходит конкурентов в области инноваций по версии Fast Company. В топ-50 не вошли такие технологические гиганты, как Google, Samsung и Huawei.

Первое место в новом рейтинге занимает китайский стартап Meituan Dianping — сервис для быстрого бронирования жилья и билетов в кино, а также заказа еды.