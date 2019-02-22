Morgan Stanley инвестировал $500 млн в золото

Сегодня, 07:40

Инвестиционный банк Morgan Stanley купил в конце 2018 года 4,7 млн акций фонда SPDR Gold Trust на сумму 590 млн долларов. По сравнению с 3 кварталом количество акций в его портфеле выросло в 2 раза. Теперь банк владеет 9,7 млн акций и является крупнейшим инвестором ETF-фонда SPDR Gold Trust. Такие данные опубликовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, пишет gold.ru.



Раз в квартал крупные инвестиционные компании обязаны публиковать данные по ценным бумагам, которые они покупают и продают.

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Предыдущий крупнейший держатель акций ETF-фонда компания Graham Kapital Investment продала в 3 квартале 2018 года 10 млн акций. В его управлении находилось акций на сумму в 1 млрд долларов.

Крупнейшая инвестиционная компания мира BlackRock также докупила акций «золотого" ETF-фонда», увеличив свою долю на 88% до 2 млн акций на сумму 255,4 млн долларов. Сейчас BlackRock находится на 11 месте среди крупнейших инвесторов SPDR Gold Trust.

На 10 месте среди инвесторов фонда находится немецкий Commerzbank. В 4 квартале 2018 года банк увеличил свою долю на 13% до 2,2 млн акций на сумму 283,9 млн долларов.

Золотой" ETF-фонд SPDR Gold Trust является крупнейшим в мире. Каждая акция обеспечена физическим золотом в размере 1/10 унции. Само физическое золото фонда хранится в Лондоне.