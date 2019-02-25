Samsung и Apple сдают позиции Huawei

Вчера, 07:36

Samsung и Apple все больше теряют свою долю на рынке смартфонов под натиском Huawei, так как потребителей отпугивают высокие цены, присущие их премиальным моделям, сообщается в новом исследовании Gartner, передаютВести.Экономика.

Крупнейшим производителем является Samsung с долей 17,3%. Корейцы продали 70,8 млн смартфонов за обозначенный период. На втором месте находится Apple, контролирующая 15,8% глобального рынка. Huawei, занявшая третье место, отстает всего на 1% (14,8%). В первую пятерку также вошли OPPO и Xiaomi с результатом соответственно 7,7% и 6,8%.

Apple сохранила второе место по доле рынка, но зафиксировала самое большое снижение спроса на мобильные устройства - с 17,9% до 15,8%. В IV квартале 2018 года компания продала 4,5 млн iPhone. Это на 8,5 млн меньше, чем было за аналогичный период в 2017 году.

Gartner видит две причины снижения спроса на смартфоны Apple: падение спроса на iPhone в Китае и интерес пользователей к более старым моделям.

Спрос на iPhone ослабел в большинстве регионов, за исключением Северной Америки и зрелых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Самая выраженная просадка наблюдалась в Китае, где рыночная доля Apple упала до 8,8% с 14,6% в октябре-декабре 2017 года. По итогам всего прошлого года продажи iPhone сократились на 2,7% и составили немногом более 209 млн штук, подсчитали в Gartner.



Флагманские модели Samsung, такие как Galaxy S9, S9+ и Note9, тоже не сумели подстегнуть спрос на смартфоны южнокорейского вендора. Кроме того, в средней ценовой категории Samsung продолжили теснить китайские бренды Xiaomi и Huawei. В результате квартальные продажи Samsung упали на 4,4% до 70,78 млн аппаратов. Из-за слабеющего спроса в Китае, Западной Европе и Латинской Америке по итогам всего 2018 года у Samsung зарегистрировано снижение продаж смартфонов на 8,2% до 295 млн единиц.

Аналитики называют 2018-й годом Huawei. В финальном квартале компания продала более 60 млн смартфонов, улучшив результат годовой давности на 37,6%, что позволило ей стать самым быстрорастущим производителем смартфонов среди брендов из топ-5. Позитивная динамика у Huawei сохранялась на протяжении всего года, что позволило ей сократить разрыв с Apple. Годовой объем продаж смартфонов Huawei составил почти 203 млн аппаратов.