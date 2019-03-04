Александр Лукашенко: Нам предлагают совместную валюту - мы «за»

Сегодня, 07:44

Россия не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.



«Сегодня нам предлагают совместную валюту - мы "за". Конечно, это будет рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет», - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко не видит рубль в качестве единой с Россией валюты

При этом важно достичь согласия в вопросе размещения эмиссионного центра, и Беларусь готова обсуждать разные варианты. Президент Беларуси считает необходимым прежде всего наладить более эффективную работу двух стран в рамках Союзного государства.

Однако ни в коем случае нельзя «пережимать» ситуацию, делать шаги, которые будут во вред. Поэтому во время встреч на высшем уровне Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили возможные пути решения проблемных вопросов белорусско-российских отношений. Президент Беларуси напомнил, что в Союзном государстве созданы органы управления - Высший госсовет союзного государства, союзный Совмин, парламент - и решение многих проблем находится в их компетенции.

«Существуют определенные органы, которые обладают большими полномочиями для решения вопросов. Давай вопросы, которые сегодня вопиют, волнуют людей, решать на Высшем госсовете», - сказал президент Беларуси, добавив, что делать это надо шаг за шагом, вдумчиво, без спешки.